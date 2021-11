Come si alimentano le bolle ideologiche

Uccidere il confronto in base a un’idea errata di democrazia uccide la democrazia. Ecco perché non c’è da aspettarsi nulla di buono da un sistema politico in cui le conversazioni mancate stanno diventando la regola

Se la democrazia, come voleva il filosofo John Dewey, comincia nella conversazione, il minimo che si può dire è che le nostre democrazie al tempo dei social network non scoppiano di salute. A onor del vero non esiste un’età dell’oro da rimpiangere, e se esiste è decisamente troppo lontana, come il 1858 dei “Great Debates” tra Lincoln e Douglas a cui si richiamava Christopher Lasch nella “Ribellione delle élite”, libro scritto in un’epoca – la metà degli anni Novanta – in cui Lincoln metteva ancora quasi tutti d’accordo e non aveva reputazione di schiavista cancellabile. Qui da noi, al massimo, rimpiangiamo la beneducata “Tribuna politica” in bianco e nero di Jader Jacobelli, ma il fantasma di un antenato vale l’altro quando è la miseria del presente che si vuole illuminare.