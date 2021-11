Entra il pronome non binario “iel” nel dizionario francese. Grandi polemiche nel governo

Per qualcuno è un simbolo di progresso. Ma per altri è solo l'ennesima incursione dell'ideologia woke. Così il dibattito coinvolge anche gli esponenti dell'esecutivo

Parigi. Per alcuni si tratta di una svolta epocale, di un progresso sociale, per altri dell’ennesima incursione dell’ideologia woke, di un ulteriore passo verso la desacralizzazione della lingua francese. Il pronome neutro “iel”, contrazione di “il” (lui) e “elle” (lei”), utilizzato dalle persone che si definiscono non-binarie e dunque non si riconoscono né nel genere maschile né in quello femminile, ha fatto il suo ingresso nel Petit Robert, il dizionario più popolare in Francia.