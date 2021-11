Più sensibilità, meno tecnica: la “Treccia” di Gnoli, esercizio mimetico sublime

Il libro di Richard Nisbett “Il tao e Aristotele. Perché asiatici e occidentali pensano in modo diverso” (Rizzoli 2007) può essere molto utile per visitare la mostra di Domenico Gnoli alla Fondazione Prada a Milano. Fra i tanti esempi che Nisbett fa per dimostrare la differenza fra il modo di pensare di un occidentale e quello di un asiatico c’è quello del video della tigre nella giungla. Un occidentale si concentra sulla tigre mentre un asiatico guarda tutto l’insieme, tigre e giungla. Nisbett non ci dice se ci sono più asiatici o occidentali divorati dalle tigri, non volendo dare un giudizio su quale sia il modo migliore per affrontare la realtà.

