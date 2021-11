Guardoni in ballo. I Peeping Tom sbarcano in Italia

Addio a Pina Bausch? Sembra difficile. Il fantasma della pallida, ossuta e un po’ torbida regina del Tanztheater (teatrodanza) aleggia ancora sulla danza italiana. Solo un mese fa si è snodata nel centro di Milano la cosiddetta “Nelken Line”, una delle più celebri passerelle dei suoi capolavori anni Ottanta. Nell’83 di Nelken (garofani) i suoi primi meravigliosi interpreti e co-creatori sfilavano in abiti da sera, e in completi maschili con cravatta – le sue mises d’obbligo – restituendo a gesti la tenera erbetta primaverile, la verzura sotto il sole dell’estate, alto nel cielo, le foglie che cadono in autunno, i rigori dell’inverno. L’ondeggiante West End Blues di Louis Armstrong rimbalzava sui loro suadenti o maliziosi sorrisi in questa non meno che geniale metafora delle quattro stagioni. Ebbene, dal 2009, anno dell’improvvisa scomparsa della misteriosa principessa veggente e cieca che Federico Fellini volle in La nave va, a oggi, quella passerella sarà stata ripetuta, e non esageriamo, forse più di un centinaio di volte: in ogni città italiana grande o piccola, e da entusiasti dilettanti.

