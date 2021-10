Come imparare qualcosa sui libri dal tiktoker dei balletti in mutande

Cinquecentomila libri disponibili entro il 2024. Brunello Cucinelli annuncia la nascita di una Biblioteca Universale nella Villa Settecentesca di Solomeo dal suo luogo delle fortune milanesi, il Piccolo teatro Strehler dove presenta da decenni qualunque cosa a cui tenga anche solo un po’. A questa, nonostante la vaghezza sull’idea che è ancora alla fase progettuale (non è chiaro, per esempio, come sarà formato il comitato scientifico e chi saranno i curatori delle sezioni programmate, segnatamente architettura, filosofia, letteratura, artigianato: contiamo verranno scelte figure di alta riconoscibilità perché in giro ci sono troppi personaggi alla De Caro pronti a rifilare cinquecentine ma anche seconde edizioni contemporanee di dubbia provenienza o qualità boh), Cucinelli tiene moltissimo, per cui in platea c’erano molti amici, molta stampa, tutti gli investitori finanziari che contano e quello che definiremmo il suo gruppo consiliare: l’architetto Massimo de Vico Fallani, il Magnifico Rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia –Città della Pieve, che ha preso la parola per evocare il Ventiseiesimo Canto dell’inferno e portare la platea ai moniti del maggior corno de la fiamma antica sul valore della conoscenza.

