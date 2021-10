Contro i saloni. Lode al distanziamento sociale del lettore

Per George Eliot sono “gli occhi misericordiosi della solitudine” a rivelarci carnalmente il senso dei conflitti spirituali degli esseri umani. Si deve essere molto contenti del successo del festivalone del libro di Torino, con i suoi 151 mila visitatori, con le sue scolaresche in gita, con le sue postazioni radio che amplificano e moltiplicano il chiacchiericcio sempre acceso nelle sale, dove gli editori denunciano un felice incremento e più che legittimo, benedetto addirittura, degli incassi. Ci mancherebbe. Eppure la rivincita dell’affollamento librario, come si dice oggi “in presenza”, propone di nuovo un vecchio dilemma del mondo prepandemico: ma i libri, le storie, le ragnatele di società e di sentimento che fanno dei migliori romanzi ritratti e autoritratti o negazioni e deformazioni del tempo e dello spazio, non richiedono forse il “distanziamento sociale”? L’occhio solitario e misericordioso del lettore dovrebbe recuperare autonomia dalla disputa, che è la versione facile della critica e del suo esercizio, e ritrarsi dalla chiacchiera, che ne è la degenerazione.

