Nell'arte americana non c'è più spazio per i bianchi

Sono i due ragazzacci in grigio dell’arte contemporanea. Sono sessant’anni che Gilbert e George non perdono occasione per posare in pubblico come “sculture viventi”, puntigliosamente speculari: parlano in antifona (l’uno comincia una frase, l’altro la termina), indossano gli stessi completi di tweed, esprimono le medesime opinioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE