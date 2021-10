Il mito dei simboli dell'Impero, reliquie arcane che rendevano unica Roma. Un libro

In un’epoca in cui si è perso il Sacro, i candidati a sindaco di Roma dovrebbero forse leggersi il nuovo testo di Mino Gabriele, “I sette talismani dell’Impero”, appena pubblicato nella recente collana Imago di Adelphi. Troppo spesso l’immaginario dell’antichità nei discorsi elettorali sembra ispirato a fumosi ricordi ginnasiali, agli albi di Asterix & Obelix e ai peplum con Mark Forest. Abituati come siamo a contrapporre i pratici e ingegnosi romani – eccellenti costruttori, strateghi e legislatori – ai più spirituali e indolenti greci – filosofi, teatranti e sciamani – ci dimentichiamo quanto sia stata invece importante per Roma la religione, diffusa in ogni pratica casalinga, pubblica e politica, “un cosmo sacralizzato in ogni sua parte”. Tanto che la statura secolare dell’Impero, “la cui koiné nutrirà e forgerà l’intero mondo occidentale e non solo”, si basava sul preservare sette oggetti e simboli sacri all’interno delle mura della città che ne assicuravano l’esistenza. Sette talismani, distribuiti in zone diverse dell’Urbe, la cui caduta in mano nemica significava il crollo di una civiltà.

