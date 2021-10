Roberto Parodi, il (fu) banker flagello di vegani e ciclisti

Gli inverosimili sono persone con biografie declinate al plurale, riconoscibili dalla difficoltà di qualificarsi in un biglietto da visita. Esempio? Roberto Parodi, 58 anni, scrittore, conduttore di programmi tv sui viaggi in moto, harleysta estremo (da Milano al Sahara a Capo Nord), già ingegnere, quindi banker ma soprattutto – per chi null’altro sa di lui – youtuber fustigatore di costumi, luoghi comuni, vizi e vezzi della borghesia progressista. I suoi video politicamente scorretti non trasudano sarcasmi giacobini, ma l’ironia di chi vuol sfottere la Storia più che prenderla a schiaffi. Fra i suoi obiettivi la “mamma green” con scarpe ecosostenibili da 270 euro, fautrice del menù vegano alle elementari, che beve tisane alla curcuma ma vive nel palazzo ereditato dal nonno che fabbricava mine antiuomo. O l’hipster in monopattino, giacchetta attillata e taglio scolpito, “che pensa di essere fighissimo”. O il “vegan missionario” che ti riprova se mangi luganega anziché tofu. Parodi s’addolora, col sorriso, per i maschi-bianchi-etero “ad alto rischio di estinzione”, per la cancel culture che azzanna pure Platone e non è lontana dalla smania con cui i talebani distrussero le statue di Buddha o dai roghi di "Fahreneit 451".

