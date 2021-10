Mecenate abita qui

L’abitazione che fu, e che oggi è sede dell’ambasciata dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede, porta preferibilmente un doppio cognome, ma non è un vezzo nobiliare, per quanto anche i muri, nel caso, potrebbero ben permetterselo: è un modo per definirla meglio, ché “casa” risulta decisamente riduttivo e soltanto “palazzo” darebbe un’approssimazione per eccesso, il tutto per la parte. Si parla dunque di uno degli indirizzi più fascinosi e misteriosi di Roma, Casa Litta-Palazzo Orsini, nascosta nel verde di via di Monte Savello e incastonata nel complesso del Teatro di Marcello, un paio di millenni di edilizia creativa e circolare, che ora è stata recuperata nel suo ricco patrimonio di saloni affrescati, arazzi e soffitti a cassettoni. E in un luogo così carico di storia – il barocco, la nobiltà romana, la Roma di Papi e cardinali – la cronaca ha saputo dire la sua: l’intervento di restauro, finanziato con capitali privati, in prima fila con il contributo più cospicuo la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, si è concluso in tempi rapidi, coincisi per di più con la pandemia: da gennaio 2020 a giugno 2021.

