Come leggere, con qualche cautela, gli articoli degli amici cari

Tra i motivi per cui scriviamo su un giornale c’è senz’altro anche un innocente e spesso inconfessato bisogno di riconoscimento. Come diceva Bertrand Russell, siamo così presuntuosi che vorremmo essere applauditi da tutto l’universo, ma siamo così vanitosi che bastano due adulatori a renderci felici. E così ogni mattina che il giornale pubblica un nostro pezzo ci aspettiamo di ricevere su Whatsapp le reazioni dei nostri quattro, cinque lettori, per lo più amici, che difficilmente si scomoderebbero per dirti che non l’hanno apprezzato. È anche presumibile che il pubblico dei lettori non vada oltre questa ristrettissima cerchia di amici, ma la questione riguarda eventualmente il direttore, non certo l’autore del pezzo, il quale, contento degli apprezzamenti ricevuti, tacita in questo modo persino il desiderio di essere letto da improbabili moltitudini.

