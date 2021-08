Non solo Valentano. Tutti i rave d'antan

Ha annunciato una mozione di sfiducia contro il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese; ha detto che gli organizzatori francesi “lì non li tollerano” e dunque “vengono in Italia a devastare”; ha definito l’Italia “allo sbando e zona franca per delinquenti”: non c’è dubbio che sia Giorgia Meloni uno dei leader più arrabbiati per Space Travel n.2. Questo il nome ufficiale del rave che si è svolto vicino al paese di Valentano: più esattamente nell’area del lago di Mezzano, 30 ettari al confine tra le province di Viterbo e Grosseto. Eppure, nell’albo di famiglia dei rave ci sarebbe anche un illustrissimo intellettuale di riferimento della sua area ideologica. Addirittura Gabriele D’Annunzio! Tema di dibattito, ovviamente. Come è dibattito se davvero una certa porzione di territorio nazionale per una decina di giorni sia stata sottratta all’imperio della legge da una banda di barbari; o se invece piuttosto non sia stato un pacifico evento culturale a essere calunniato da una valanga di fake news. Federico Di Vita su Esquire lo ha paragonato a “una sonata di Debussy”, e sul Dubbio ha evocato “una stupenda notte d’estate in cui si poteva ballare sotto più di trenta palchi diversi, il tutto senza pagare un euro”. E, addirittura, c’è dibattito se si possa davvero parlare di rave, o se non si sarebbero dovuto piuttosto usare le differenti etichette di Free Party o di Teknival.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE