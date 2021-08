Chiara Fumai e le altre femmine insolenti

"Dal primo all’ultimo giorno, ho considerato Nadja un genio libero, qualcosa come uno di quegli spiriti dell’aria che certe pratiche di magia consentono di legare momentaneamente a sé ma che è impensabile sottomettere”. Queste parole, scritte nel 1928 da André Breton, poeta e teorico del surrealismo, nel suo celebre romanzo Nadja, uno dei più suggestivi del Novecento, potrebbero essere riferite, in una sovrapposizione ideale di persone, all’artista Chiara Fumai, scomparsa prematuramente, suicida, a 39 anni il 16 agosto 2017, luminosa meteora dell’arte contemporanea. Nadja è totalmente immersa nel suo inconscio, sente e vede cose che gli altri non vedono, e non ha “quell’istinto di conservazione”, diceva Breton, delle persone “normali”. Questo racconto fu ispirato da un incontro reale con una donna bellissima e misteriosa, forte e nello stesso tempo fragile, che diventa simbolo del surrealismo come fuga dalla logica e dalla prigione del quotidiano in un mondo altro, libero da preconcetti e prospettive predefinite. Il surrealismo, il cui slogan, “l’immaginazione al potere!”, diventato il leitmotiv delle rivolte giovanili del Sessantotto, è stato uno dei movimenti d’avanguardia più innovativi del secolo scorso, ancora oggi attualissimo e presente in diverse declinazioni nella pratica artistica di Chiara Fumai, come nelle sue celebri performance in forma di possessioni medianiche, per raggiungere, attraverso l’arte, uno stato conoscitivo oltre il reale, nel sur-reale.

