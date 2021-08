Piera Degli Esposti, il verbo nuovo del teatro che lottava contro l'osssigeno

E' morta a 83 l'attrice bolognese. Dall'"oscar della bocciatura" alla "Storia" con la Maraini. Apprezzata da Eduardo, anche al cinema aveva lavorato coi grandissimi: da Wetmüller a Bellocchio passando per Sorrentino. La camera ardente in Campidoglio, il 17 agosto

Piera Degli Esposti era una bimba che custodisce un segreto. Sabato pomeriggio la morte, con cui l’attrice faceva a pugni da due mesi e mezzo in un ospedale romano, si è portata via la sua forza nascosta. Tutti sapevamo che lei aveva percorso fino in fondo il mistero del teatro; quest’iniziazione per un’interprete consiste non tanto nell’essere grande o grandissima, ma nell’essere diversa, e se possibile – per lei lo è stato – unica. Degli Esposti era unica ed era fedele al segreto che la rendeva tale.