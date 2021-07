Un museo per ricordare i tedeschi espulsi dall'est e riconciliare la Germania

Per inaugurare il Centro di documentazione per gli sfollati, gli espulsi e la riconciliazione (Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung - Dfvv), la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che si trattava di un gesto necessario per ricordare milioni di tedeschi espulsi dall’Europa orientale a partire dal 1944 senza mai levare lo sguardo “dal principio di causa ed effetto legato al contesto storico”. Cinquemila metri quadri nel centro di Berlino dedicati ai 14 milioni di tedeschi sradicati dopo il 1945 senza dimenticare i boat people vietnamiti o l’implosione della Jugoslavia nel 1990. All’inaugurazione del Dfvv, ha ricordato la cancelliera, si è arrivati dopo “una discussione lunga e intensa in Germania e negli altri paesi europei” ma il suo varo “colma una lacuna nel modo in cui i tedeschi affrontano la propria storia”.

