Un viaggio spassoso verso Francoforte, a caccia di “casi editoriali”

Un editor e un fotografo a bordo di un Maggiolino rosso, diretti alla Buchmesse della città tedesca. Per raccontare dall'interno il bizzarro mondo dell'editoria. Matteo Codignola in uscita oggi per Adelphi

Due allegri mangiatori di fondue, maglione a scacchi e notevole destrezza nel tenere il boccone gocciolante sulla forchettina (come ogni bambino svizzero sa, chi lascia cadere il pane fa la penitenza). Copertina elvetica, con bandierina rossocrociata. Ma non erano istruzioni per sfangarla nell’altra vita a Francoforte, dopo che le avevamo avute per Denver (da un film con Andy Garcia) e pure per Faenza (da un libro di Gene Gnocchi)?