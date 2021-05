In morte di Gianfranco Morra

Nei giorni scorsi è morto Gianfranco Morra. Aveva novant’anni. La prima volta che lo incontrai, nel 1988, rimasi colpito dai suoi capelli arruffati e dal volto somigliante, almeno per me, al ritratto di Federico da Montefeltro dipinto da Piero della Francesca. La qual cosa, come ebbi modo di dirgli più volte, forse indicava soltanto la mia scarsa dimestichezza con la fisionomia delle persone. Ma negli anni, e specialmente oggi che se n’è andato, quella prima impressione un po’ bislacca mi appare invece felicissima. Non solo l’immagine dell’uomo rinascimentale gli si addiceva alla perfezione, ma Morra era un uomo del Rinascimento. Aveva la stessa curiosità per il mondo e per la vita, la stessa passione per la cultura e per la bellezza, la stessa inclinazione per le idee bene ordinate anche quando si mostrava sarcastico e stravagante (quante simpatie alienate per non rinunciare a una battuta!).

