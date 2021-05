Nell'appassionata difesa di John Brown il vero umanesimo americano

Si può certo criticare l’umanesimo, qualunque cosa si intenda con questo termine. Eppure mi sembra non meno certo che se si parla spensieratamente di “postumano”, qualunque cosa si intenda, credo che sia meglio riqualificare l’umanesimo. Nell’ultimo mezzo secolo in Italia (e in Francia) si è liquidato spesso l’umanesimo come qualcosa di scolastico, quasi un distintivo arrugginito per “professori di lettere” incapaci di vedere il mondo come è. Ma esiste, per esempio, anche l’umanesimo americano, che nella maggiore, più ricca e potente democrazia capitalistica del mondo è ancora vivo. La sua formulazione più complessa è stata quella del “trascendentalismo” ottocentesco in cui si mescolavano Kant, i romantici inglesi e il pensiero orientale, e che ha coinvolto autori come Emerson, Thoreau, Melville, Whitman.

