Ecco "Commando Culotte": addio a tanti spassi cinematografici

Non vi è ancora chiaro dove sbagliate, a dispetto della bibliografia consigliata dall’editore Feltrinelli per combattere l’omofobia, la bifobia, la transfobia? (cadeva ieri, ma non è mai troppo tardi per pentirsi e migliorarsi). Ora c’è il disegno. Tanti disegni, praticamente una graphic novel: Commando culotte di Mirion Malle, disegnatrice e attivista francese. “Commando mutandina” (appena pubblicato da L’Orma) raccoglie le tavole del blog che esamina la pop culture per denunciare ogni traccia di sessismo – e omofobia, e transfobia, e razzismo.

Tutto quel che forse non ci farà meritare la galera, ma sicuramente toglierà di mezzo un bel po’ di spassi cinematografici. La letteratura per fortuna non è considerata abbastanza pop, né in grado “di influenzare la gente”, come diceva Lenny Bruce nella sua autobiografia “Come parlare sporco e influenzare la gente”. Il geniale artista brutalmente scopiazzato da Pio e Amedeo nel celebre monologo che non faceva ridere, e sicuramente non ha influenzato nessuno. Se invece non conoscono l’originale, devono aver perso qualche lezione al corso di comicità.

