“La primavera perfetta” di Enrico Brizzi

L’armatura del presente messa alla prova dalla nudità della giovinezza: una storia che parte e non smette mai di far l’altalena sui burroni che si spalancano sotto ai nostri piedi

All’improvviso il percorso che mi ha portato a diventare adulto mi appare simile a un progressivo corazzamento sotto a un’armatura di indifferenza, progettata per resistere alle delusioni e all’angoscia”, si legge in uno dei passaggi più schietti de “La primavera perfetta” (HarperCollins, pagg. 425, euro 19,50), la storia di Luca Fanti e di come, in bilico lungo un crinale e rotolato sempre più a valle, alla fine riemerga e torni a vedere, epifania dopo epifania, tutto il panorama della vita snodarsi solatìo davanti ai suoi occhi. Non si tratta, però, di una storia banalmente edificante come potrebbe sembrare leggendo qua e là ciò che ne è stato scritto, ma di una storia più complessa, che accetta tutte le contraddizioni e l’essenza drammatica di ogni tentativo – frustrato più volte, e ripetutamente – di una ricostruzione di se stessi che è sempre il lavoro più ingrato e peggio pagato, compiuto augurandosi che poi, forse, chissà, con l’aiuto della fortuna, un giorno la sorte tornerà a sorriderci.