Nel mondo della danza interrotta

Il processo di vestizione è rimasto lo stesso: collant color carne, body scuro, gonnellina, chignon stretto e mezzepunte. Disciplina e dedizione non sono state scalfite di un millimetro. Solo che al posto del vociare dello spogliatoio affollato, tra mamme che vestono le più piccole, le chiacchiere e le compagne che corrono per non arrivare in ritardo alla lezione, c’è il silenzio della propria camera. La musica, che prima pervadeva tutta la sala e scandiva il ritmo dei plié, adesso arriva dalle casse del computer o del telefonino. La sbarra, che per forza di cose è stata montata anche in casa, è incredibilmente più vuota senza le mani delle compagne appoggiate con la massima delicatezza o strette saldamente per non cadere. Da un anno a questa parte le scuole di danza professionali hanno chiuso le porte delle proprie sale senza sapere come e quando avrebbero potuto riaprirle. Direttori e insegnanti hanno cercato di portare online una disciplina che si fonda sull’occupazione dello spazio, sulla musica e sul movimento in relazione agli altri. “Immaginatevi un tuffatore professionista che si esercita senza una piscina. Per noi non è stato molto diverso” spiega al Foglio Stephane Fournial, direttore della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli .

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni