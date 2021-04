Quel milione di fantasmi armeni ostaggio della realpolitik e dello choc di civiltà

Non si può non comprendere quanto sia stato storico il gesto dell’Amministrazione Biden di riconoscere il genocidio di un milione e mezzo di armeni

“I dati dicono che ritorneremo sotto la Mezzaluna o la Russia. Noi viviamo perché i Russi ci lasciano vivere in cambio della sudditanza geopolitica e ideologica, statale ed ecclesiale”. Ci parla così Zhirajr, un armeno che vive in Francia. E non si può non comprendere quanto sia stato storico il gesto dell’Amministrazione Biden di riconoscere il genocidio di un milione e mezzo di armeni, il “Grande Male” come lo chiamano i superstiti della campagna di pulizia etnico-religiosa condotta dai Giovani Turchi. Un genocidio ostaggio della storia e della realpolitik.