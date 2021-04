Non più streghe

In un’epoca in cui è tristemente entrato nel linguaggio corrente il neologismo “femminicidio”, merita di essere ricordato quel vero e proprio femminicidio di massa che fu la cosiddetta “caccia alle streghe”, una delle pagine più buie della storia europea tra il Quindicesimo e il Diciottesimo secolo. È impossibile calcolare con esattezza quante furono le sue vittime. Molti registri e verbali sono andati persi, spesso distrutti volontariamente da inquisitori e giudici via via che volgeva al tramonto l’oscurantismo dell’Antico Regime. Sta di fatto che decine di migliaia di donne furono incarcerate, martirizzate e bruciate con imputazioni grottesche. Gli studi accademici più rigorosi, come quello dello storico americano Brian P. Levack appena ristampato da Laterza, stimano che i processi per stregoneria siano stati almeno novantamila e quarantacinquemila i condannati a morte, di cui quasi otto su dieci donne. Sono cifre certamente approssimate per difetto, ma sufficienti per dare conto della della tragedia che insanguinò quasi tutti i paesi del nostro continente (“La caccia alle streghe in Europa”, 401 pp., 13,50 euro).

