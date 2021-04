L'unica galleria aperta a Parigi è italiana e i francesi ne vanno pazzi

Siamo a Parigi, rive droite, Rue Michel-le-Compte angolo Rue du Temple. Siamo nel cuore del quartiere Marais, che dopo trent’anni dalla sua riabilitazione porta tutti i fasti e le contraddizioni delle metropoli contemporanee. Bio qua e bio là, palestre chic, hamburgherie vegane, ma anche cineserie e maroquinerie, concept stores… e si trovano anche numerose gallerie private, tra le migliori di Parigi, concentrate in pochi isolati. In questo polisemico scorcio rappresentativo del nostro tempo, ha trovato spazio, anzi spazi, la Galleria Continua. Aperta nel 1990 a San Gimignano, Continua ha presto deciso di adattare ambienti fortemente connotati quali cinema, mulini, alberghi o stadi, a spazi espositivi presentati come alternative creative e culturalmente specifiche all’omogeneità del white cube.

