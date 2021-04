Siamo tutti femmine. Tutti i libri peggiori sono stati scritti da femmine. Tutti i grandi furti di opere d’arte degli ultimi trecento anni sono stati commessi da una femmina, da sola o insieme ad altre femmine. Non esistono bravi poeti femmine, semplicemente perché non esistono bravi poeti. Un elenco di cose inventate da femmine comprenderebbe: gli aeroplani, i telefoni, il vaccino per il vaiolo, il ghosting, il terrorismo, l’inchiostro, l’invidia, il rum, il ballo di fine anno, la Spagna, le automobili, le divinità, il caffè, il linguaggio, la stand up comedy, ogni genere di nodo, il parcheggio in doppia fila, lo smalto per le unghie, la lettera tau, il numero zero, la bomba H, il femminismo e il patriarcato”. L’incipit di Femmine, il breve e torrentizio saggio di Andrea Long Chu pubblicato da Nero nella traduzione di Clara Ciccioni, elogiato come lo studio rivoluzionario sulla transessualità contemporanea, catapulta il lettore nella sua tesi di fondo: siamo tutti femmine, anche i maschi, soprattutto loro. Rifacendosi a Valerie Solanas (“Il maschio è un incidente biologico”, da Manifesto SCUM), Long Chu sembra averla divorata e risputata fuori dopo lunga intersecazione-ossessione (“Da tempo Valerie mi catturava con i suoi desideri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni