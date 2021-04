“Il libro delle lacrime”, autobiografia umida e destrutturata

Un modo per scrivere l’autobiografia – tutta o in parte, ormai l’età media è scesa parecchio rispetto a quella ragionevole o sensata – è farla a pezzettini e legarla alle cose, solide o meno solide. Un’autobiografia “destrutturata”, come lo chef che smonta il piatto tradizionale, e il cliente si ritrova sul piatto gli ingredienti scomposti. Ha il suo campione – non per amore ma per forza – in Sergej Dovlatov. Nel 1978 riuscì a fuggire dall’Unione sovietica, agli ebrei fu concessa una finestra. Poteva portare con sé solo un bagaglio: partendo dagli oggetti stipati ricostruisce in La valigia vita e umiliazioni patite (con molto grottesco dittatoriale, che fa genere a sé).

