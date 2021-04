Quel che tiene insieme le stelle del sogno europeo

Il libro di Aleida Assmann fornisce gli ingredienti per non perdere la forza di una storia comune

"Un mito che rafforzi l’identità nazionale può fondarsi sul passato oppure orientarsi verso l’avvenire”, scrive Aleida Assmann nel suo libro “Il sogno europeo. Quattro lezioni dalla Storia” (Keller, 238 pagine, 17 euro). Quindi, se la nazione americana non è “tenuta insieme da una memoria comune, ma da una comune visione” e gli americani, come disse Leslie Fiedler, sono “abitanti di una comune utopia e non di una storia comune”, la costruzione di un’identità sovranazionale europea si rivolge invece al passato. Il sogno europeo, infatti, è nato dal risveglio da un incubo e cioè dal tentativo di un nuovo inizio dopo due Guerre mondiali e l’Olocausto. E ha poi dovuto attendere fino a che, nel 1989, si è scongelata anche l’altra metà del continente.