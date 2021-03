L'attacco di Élisabeth Roudinesco al conformismo razziale e di genere

La piattaforma di streaming Twitch ha fatto marcia indietro sulla decisione di cambiare la dicitura di women. L’azienda aveva detto che avrebbe usato il termine “womxn” per essere più neutrale e inclusivo rispetto al genere. Una parola diventata popolare dopo l’accusa che il termine women aveva radici patriarcali. Siamo nel bel mezzo della guerre delle identità di cui parla Élisabeth Roudinesco nel suo nuovo libro, Soi-même comme un roi, essai sur les dérives identitaires, in uscita da Seuil. Attacca il concetto di “intersezionalità”, teoria americana che sta diventando egemonica e secondo cui le diverse forme di ineguaglianza e discriminazione si mischiano tra loro. Le donne afroamericane sono soggette a discriminazioni più di quanto non lo siano le donne bianche. E le donne afroamericane trans sono al vertice del vittimismo, sopra anche le lesbiche.

