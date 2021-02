"Facciamo luce sul teatro!", la protesta dei lavoratori dello spettacolo

Strutture illuminate in tutta Italia, la manifestazione lanciata da U.N.I.T.A, per chiedere al governo la riapertura

x Due ragazze manifestano davanti al teatro alla Scala di Milano (Ansa) Teatro alla Scala di Milano (Ansa) Teatro Argentina, Roma (Ansa) Il teatro Carignano a Torino (Ansa) L'interno del teatro Carignano illuminato per protesta (Ansa) Teatro Grande di Brescia (Ansa) Auditorium Parco della Musica, Roma (Ansa) Auditorium Parco della Musica, Roma (Ansa) Teatro Sperimentale, Ancona (Ansa) Il Piccolo Teatro, Milano (Ansa) Teatro delle Muse, Ancona (Ansa) L'interno del teatro Parenti a Milano (Ansa) Teatro del Maggio di Firenze (Ansa) Teatro della Pergola a Firenze (Ansa) Teatro Bellini a Napoli (Ansa) Lavoratori dello spettacolo, del teatro Carlo Felice, in piazza questa mattina davanti alla prefettura di Genova (Ansa) Lavoratori dello spettacolo manifestano davanti al Teatro dell'Opera a Roma (LaPresse) Lavoratori dello spettacolo manifestano davanti al Teatro dell'Opera a Roma (LaPresse) 1 di 20

Da Napoli a Milano, fino ad Ancona, Firenze e Torino, ieri sera i teatri di tutta Italia si sono illuminati per "chiedere al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi", come si legge nell'appello "Facciamo luce sul teatro!", lanciato dall'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisiso (U.N.I.T.A.)

Pubblicità

La manifestazione è arrivata a un anno dai primi provvedimenti dell'allora governo Conte, che disponevano la chiusura immediata dei teatri nelle regioni del Nord, misura subito estesa a tutta Italia. L'obiettivo, continua l'appello di U.N.I.T.A. è che "questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità".

Nelle giornata di ieri, il ministro delle Cultura Dario Franceschini ha fatto sapere di aver ricevuto, da parte delle associazioni di categoria, un protocollo per la riapertura di strutture e teatri. "Mi confronterò collegialmente col governo, perché non sono certo io a decidere da solo, e col Cts per individuare tempi e modalita", ha assicurato l'esponente dem. Anche stamattina tuttavia i lavoratori dello spettacolo sono scesi in piazza per manifestare in diverse città italiane.