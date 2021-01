Il libro resta un re

"La lettura come una comfort zone durante la pandemia". Un seminario della Scuola per Librai Mauri fa il punto sullo "stato del libro in Europa”. I dari dell'Associazione Italiana Editori

Nonostante il periodo che stiamo vivendo, il libro “è solido come una roccia”, ma - come ha detto il ministro per i Beni Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini in un video messaggio inviato al seminario della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri - "serve un Patto europeo per la lettura" che si dovrà fare adottando strumenti di sostegno e tutela del settore delle librerie indipendenti “attraverso misure economiche, di agevolazione fiscale, di sostegno e formazione alla professione dell'editoria". L’intervento del ministro è arrivato a conclusione della XXXVIII edizione di questo seminario che ogni anno richiama centinaia e centinaia di addetti ai lavori alla Fondazione Cini, sull’Isola di San Giorgio, a Venezia, ma che stavolta, a causa dell’emergenza sanitaria, ha visto cambiare il consueto programma con un’organizzazione online e un tema: “Lo stato del libro in Europa”.

