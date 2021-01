Così Procida è diventata Capitale della cultura. Parla il sindaco

Al municipio c’è l’euforia degli outsider. “Stiamo cercando di organizzarci con tutte le telefonate in arrivo: per scaramanzia non avevamo preparato nulla e così è ancora più bello”. Procida Capitale italiana della cultura per il 2022: l’annuncio del ministro per i Beni culturali Dario Franceschini ha fatto scattare la festa nella piccola isola in provincia di Napoli, scelta fra 28 città in concorso, di cui 10 finaliste. “La nostra candidatura è nata per allacciare un rapporto forte con la comunità, cercando di valorizzarne la crescita turistica fornendo un indirizzo e una guida”, spiega per il Foglio Raimondo Ambrosino, 41 anni, il sindaco eletto lo scorso settembre con la lista civica ‘La Procida che vorrei’. Quasi un portafortuna: “Oggi è una bella sorpresa, ma il nostro è stato un precorso esaltante. Un crescendo strutturato”.

