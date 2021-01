Riscoprire i pionieri dell'animazione. Il bisnonno del live action è Winsor McCay

Dal dinosauro Gertien, antenato di Jurassic Park, a Betty Boop di Max Fleischer, basta un click per ripercorre la storia del disegno animato. E scoprire che no, non è cominciata con la Pixar e neppure con Walt Disney

A seguire Adam Gopnik non si sbaglia. “L’invenzione dell’inverno” racconta come l’umanità ha imparato a farsi piacere la stagione fredda (con il sostanziale contributo dei romantici, fissato in un quadro che mostra Goethe pattinatore sul ghiaccio). “Io, lei, Manhattan” racconta come gli artisti negli anni Ottanta conquistarono i magazzini e le fabbriche di SoHo, che sta per South of Houston. C’erano i grandi spazi, e pazienza se un’ex fabbrica di dolciumi riadattata a loft trasudava ancora melassa dai muri. Altre avventure immobiliar-culturali sono in “Da Parigi alla Luna” e “Una casa a New York” – tutti caldamente consigliati e tutti pubblicati da Guanda, come le cronache mangerecce di “In principio era la tavola”.



