Una pandemia da cani

Secondo il rapporto Coop 2020, “3,5 milioni di italiani durante il lockdown o subito dopo hanno acquistato un animale da compagnia e 4,3 milioni pensano di farlo prossimamente”. Il business del cibo per animali, secondo le stime dell’Assalco, potrebbe aumentare del 10-12 per cento, per un giro d’affari da due miliardi di euro. “Durante il lockdown possedere un cane o no ha fatto la differenza”, dice il presidente dell'Anmvi

"Alla fine ne ho presi due, fratello e sorella, non potevo separarli”, mi ha scritto Annalena Benini all’inizio di novembre, il giorno in cui è andata a prendere quello che avrebbe dovuto essere un gatto, ed è tornata a casa con una coppia di felini: “Ora in lockdown si può fare inserimento”. E l’inserimento era per Fix, il cane, già da diversi anni membro della famiglia che avrebbe dovuto adattarsi alla presenza di due nuovi animali. Nel corso del 2020, pure il direttore Claudio Cerasa ha preso due gatti, che ogni tanto fanno da comparse durante le riunioni di redazione via Skype. Paola Peduzzi ha adottato la meticcia Bonnie esattamente un anno fa, cioè subito prima della pandemia e del lockdown. Più quattro gatti e un cane nel corso del 2020, nel piccolissimo campione statistico della redazione del Foglio, è forse sufficientemente significativo per quello che i media internazionali hanno chiamato il “pet boom”. In questi mesi abbiamo parlato fino allo sfinimento di quanto la vita sia cambiata per gli umani, ma poco si è discusso dei quadrupedi cosiddetti “da compagnia”, gli animali “da affezione”. Le due condizioni però vanno di pari passo: secondo gli psicologi, la solitudine del lockdown ha portato molte persone a considerare l’ipotesi di adottare un animale; il lavoro da casa ha reso più concreta l’idea di un’adozione; il cane, il gatto, il coniglio hanno fatto da babysitter ai bambini rimasti a casa per la chiusura delle scuole.

