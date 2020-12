Dimentica la strada

Le galline in cortile, la Versilia, Forte dei Marmi, Pantani, il Kraut rock, i romanzi, l'italiano allegro, i fischi, la reincarnazione. Conversazione con Fabio Genovesi

Quando non c’era la scusa del lockdown, e per non far niente a capodanno ci voleva un coraggio particolare, Fabio Genovesi talvolta cedeva e festeggiava, però in anticipo, il 28 dicembre, così da evitare bolge, traffico, spari, esaltati. E teneva contenti gli amici, e nessuno poteva rimproverarlo, dirgli che era un misantropo sociopatico, preoccuparsi che fosse depresso, pensare che fosse uno snob. Passava per eccentrico, al massimo, non per uno stronzo.

L’ho ascoltato raccontarlo a una delle prime presentazioni del suo ultimo libro, “Cadrò, sognando di volare” (Mondadori), a febbraio scorso, poco prima che cambiasse tutto, in una sala gremita di persone che si erano sistemate ovunque, anche per terra, come a un concerto indie pop, e ridevano tutte, fortissimo. Genovesi è un provinciale globale, sa fare epica comica della psicopatologia della vita quotidiana come si fa in certi bar di provincia che sono amministrazioni comunali. Trasforma tutto in teatro e racconto. Ha scritto cinque romanzi, due saggi, un libro per bambini, una sceneggiatura. Più di una volta è stato detto di lui che è “un autore cult” – quando ancora la parola cult era cool.

Non s’è mai mosso, se non per lavoro, dalla Versilia e da Forte dei Marmi, dove è cresciuto. Perché mai dovrebbe andare in vacanza, mi dice, visto che non lavora davvero, ma se proprio scrivere lo vogliamo considerare un lavoro, di certo non lo stanca: lui si stanca soltanto quando va in bici. Nel suo ultimo libro, “Cadrò, sognando di volare” (Mondadori), c’è un ventenne, Fabio, che deve prendere una strada, e temporeggia finché non finisce in una casa di riposo per preti in cima agli Appennini, a fare il servizio civile. Lì incontra un direttore appassionato di Doors e Giro d’Italia. È il 1998, il ciclismo è Marco Pantani, che quest’anno avrebbe compiuto cinquant’anni il 13 gennaio, quando questo romanzo è arrivato in libreria. Pantani cambia la vita di Fabio, che di Genovesi è un pezzo, una possibilità. Come si dice: un alter ego.

Quando lo chiamo, mi risponde con un resto di fiatone, lo immagino in bici in pantaloncini, si si sente il vento, si sente anche il mare: non m’azzardo a dirgli di spostarsi, m’abituo all’interferenza come posso, al massimo sbaglierò qualche nome, che fa?

Com’è il lockdown in una minuscola provincia? Più o meno soffocante?

Gli esseri umani si aggregano e si distanziano. Sono due cose che si devono fare insieme, come respirare ed espirare. In provincia si riesce a farle meglio perché c’è più spazio, quello che, in una grande città, sembra immediatamente un vuoto. Sa che mia madre non concepisce che nel mondo ci sia gente che cerca parcheggio? È nata e cresciuta in un posto dove c’è sempre un posto per la propria macchina, per lei è inaffrontabile, impossibile che da qualche parte quello che per lei c’è, che è sempre immediatamente disponibile, si debba invece andare a cercare. Come il sole sull’Adriatico: quando la chiamo per dirle che su quel mare non c’è tramonto, lei dice che mento. È nata in un posto dove il sole tramonta sul mare, non ne contempla altri.

Ci sono metropolitani molto ma molto più testardi, mi creda.

Lo so bene. Vivo in un posto dove le persone vanno in vacanza e non smetto mai di stupirmi per come riescano a replicare, con esattezza esasperante, i ritmi dell’ufficio. Vanno in spiaggia alla stessa ora in cui timbrano il cartellino, creando gli stessi ingorghi, lo stesso traffico, e poi tornano al pomeriggio, in tempo per prepararsi e fare l’aperitivo, esattamente come farebbero in città, in un infrasettimanale qualsiasi. Sono programmati per fare della vita un lavoro: non fanno quello che vogliono neanche quando possono, non si sfilano mai dalla tabella di marcia.

E lei lì a commiserarli, che cattivo.

Ma no, io osservo e racconto, come tutti. Vede, la provincia è la patria della narrazione: le poche cose che succedono, bisogna sfruttarle al massimo, dirle, ridirle, allungarle, acconciarle. A Milano una signora che passa con un cappello pieno di piume è solo una visione momentanea, se qualcuno la nota e ne parla, lo fa per non più di cinque minuti: presto ne arriverà una con addosso una bizzarria ancora più grande. Da noi, invece, quella signora diventa un evento, se ne parla per giorni, fantasticandoci sopra.

La convenzionalità è più al sicuro in città o in paese? Ho l’impressione che il conformismo sia un topo di città.

I miei lettori che non vivono in provincia pensano che i miei personaggi più grotteschi siano inventati. E invece sono persone che conosco e incontro, che vivono intorno a me, accettate, integrate, serene. Penso spesso che, altrove, magari a Roma o Milano, non se ne andrebbero facilmente in giro da sole, sarebbero ritenute problematiche. Nel piccolo centro si ha molto più diritto a esser strano, la comunità ha più pazienza, misericordia, tempo: nessuno viene isolato, di nessuno di ha paura. Un amico di mio padre era convinto di essere un cavallo, e tutti lo trattavano come se lo fosse, accettando questa sua piccola follia, che era innocua e poetica. Ricordo che gli dicevano: “Armando, facciamo una gara, vediamo chi arriva prima all’edicola” e lui nitriva e correva. Da un’altra parte, in una città piena di gente, sarebbe parso pericoloso e si sarebbe proceduto a rinchiuderlo o curarlo, naturalmente senza alcun successo. Uno così non puoi trasformarlo in un impiegato delle poste, devi lasciarlo libero d’esser felice e strano a modo suo.

La città soffoca l’estro?

Non dico questo, ma di certo in provincia se vuoi qualcosa è assai facile che non ci sia. E allora te la devi fare da solo.

Mi racconta la prima impresa che ha fatto a Forte dei Marmi, per avere quello che non c’era?

Avrò avuto sette o otto anni e, insieme a mio cugino e un amico, decisi di vendere sigarette fatte in casa, perché sentivo spesso i miei parenti adulti, tutti fumatori di professione, che si lamentavano per il costo dei pacchetti. Così riempimmo di muschio le canne di caniccio – con il caniccio in Versilia si fa tutto, io avevo una cucina con le pareti di caniccio, sapesse che aria, che frescura. Sembravano proprio sigarette, sa? Dopo aver provato a fumarle, stando peraltro malissimo, ci azzardammo anche a venderle. Fu un meraviglioso insuccesso: nessuno ne comprò mai neanche una. Però, che avventura.

Lei mi sembra contento di stare dove sta. Di fare la vita che fa.

Sì, lo ammetto.

Ma come si permette di non addolorarsi, scusi? Lei è uno scrittore!

Ha ragione, chiedo scusa. A volte mi domando se dovrei nasconderla questa cosa: in Italia è meglio nascondersi sotto un’aura di dramma. È l’arte dei mediocri, che camuffano la noia e la piattezza, travestendole di serietà. I serissimi di solito sono scemissimi.

Cosa la salva dalla coazione all’insoddisfazione?

I miei genitori. Non sono nato in una famiglia alto borghese, mia madre e mio padre non mi hanno mai fatto pressioni, non sono mai tornato a casa da scuola con il terrore di essere punito per un brutto voto. Mia nonna mi diceva sempre: non studiare troppo, ché diventi antipatico.

Più studi e meno capisci?

Non forniamo alibi ai ciucci, per carità.

Giusto. Senta. Non le manca la mondanità? Se esistesse una società letteraria come quella del dopoguerra, le piacerebbe farne parte?

Ho pochi amici che scrivono, mi piace incontrarli ogni tanto. Per fare diversamente, dovrei cambiare abitudini e meno che meno città. Se frequentassi costantemente scrittori, giornalisti e intellettuali, poi, sa cosa accadrebbe? Finirei con lo scriverne. E io odio i libri di scrittori che parlano di scrittori: sono il primo lettore di me stesso, non posso fare libri che non leggerei. Mi diverto sempre molto quando qualcuno mi dice che siamo colleghi: significa che può anche spiegarmi che lavoro facciamo!

Scrivere non è un lavoro?

Certo che lo è, ma a me sembra sempre un miracolo, una magia il fatto che mi paghino per fare una cosa che amo così tanto.

Le viene facile? Sveva Casati Modignani una volta ha detto a questo giornale che se uno fa fatica a scrivere, è bene che cambi mestiere.

Ha ragione. Si dice che uno scrittore si vede dalle storie che racconta. Per me è diverso, si vede nel mondo in cui le racconta. Ci sono quelli che godono a complicare tutto, quelli che quando scrivono di un uomo e una donna che bevono un bicchiere di vino, precisano che si tratta di Chardonnay. Che cazzata. Nei momenti importanti della vita, e quindi del racconto, esiste il vino. Il vino e basta. Chissenefrega se è Chardonnay o Cannonau. I dettagli bisogna saperli usare, spesso sono un fardello inutile caricato sulle spalle dei lettori con il solo scopo di sembrare colti, intelligenti, ammirevoli. Il mio onere più grosso, diciamo la fatica più grande, quando scrivo, non è inventare una storia, ma lavorare tantissimo affinché il lettore lavori pochissimo. Le mie prime stesure a volte raggiungono le mille pagine: poi sottraggo, limo, tolgo quello che piace e serve a me e cerco di lasciare quello che serve e piace a chi mi legge. Non bisogna mai riempire di sassi le tasche dei lettori. Mai. Per questo leggo e rileggo ad alta voce: per vedere se suona, se fila, se è piacevole. Se non lo è, significa che non è un buon libro. I miei romanzi sono tutti pensati per essere raccontati a voce. Il mio sogno è che tu vai in libreria, compri il mio libro e poi io, disturbando il meno possibile, vengo a casa tua e te lo leggo, te lo racconto come si faceva quando non c’era la tv e ci si riuniva intorno al fuoco a dir storia di fantasmi, che sembrava fossero lì, alle proprie spalle, in quella semioscurità che il focolare non illuminava. Noi invece abbiamo sempre la luce accesa, le lampadine non lasciano niente nell’ombra, ti danno l’impressione che non ci sia qualcos’altro, cancellano l’incombenza, il mistero. Ma io è di quell’altro che scrivo, di quel qualcosa che abbiamo sempre addosso, alle nostre spalle, e potrebbe piombarci davanti da un momento all’altro.

Non la preoccupa niente del suo lavoro?

Non avere il tempo di scrivere tutto quello che vorrei scrivere.

Non si sente mai in pericolo?

Sempre. Quando scrivo sempre. Dev’essere così, devo lasciarmi portare dalle storie dove non prevedo di andare. Per questo non faccio schemi. Se so che a pagina duecento i miei protagonisti si danno un bacio, mi annoio e scrivo duecento pagine noiose. La torcia con cui avanzare mentre si crea un romanzo non deve illuminare oltre un passo.

Perché si sente così vicino a Pantani?

Suo padre era un idraulico e mio padre anche; sua madre era casalinga e mia madre anche; entrambi lo sostenevano, e i miei genitori anche lo fanno, da sempre.

Coincidenze, quindi, e basta?

Pantani vinceva sempre, anche quando sembrava di no, ed era chiaro che non calcolava niente, che si lanciava, s’avventurava senza torcia. La sua non era ambizione: era necessità. Io alla Mondadori non ho mai mandato niente, ci sono arrivato perché mi hanno cercato loro. Giulia Ichino, molti anni fa, quando ancora era editor della narrativa italiana per Mondadori, trovò in libreria un mio libro pubblicato da Transeuropa, lo lesse, le piacque, e mi contattò. La vita è questa cosa qui, le cose succedono così, fuori programma, fuori orario. Ogni partenza di Pantani era così: inaspettata e incredibile.

Cos’ha lo sport di così affascinante per uno scrittore?

Non ho mai visto una partita di calcio in vita mia a parte i mondiali, e non per snobismo, ma non mi interessa lo sport per lo sport: ne amo le storie, trovo siano l’occasione perfetta per parlare di tutto. Hunter Thompson con la scusa di raccontare una gara di biciclette nel deserto del Nevada scrisse “Paura e delirio a Las Vegas”. Per me tutto è in tutto. Vedere pedalare Pantani era questo: assistere allo spettacolo della vita che sta dentro tutte le cose.

Il talento finisce? Sulla pagina di Wikipedia di Marco Pantani, è riportata una cosa che lui disse a Gianni Mura, quando gli chiese perché andasse così forte in salita. Disse: “Per abbreviare la mia agonia”.

L’atleta ha una via brevissima. Uno scrittore può stare fermo un anno e non succede niente, mentre un atleta perde occasioni probabilmente irripetibili. Penso a Bartali, che negli anni della maggiore grandezza e prestanza, visse in guerra: che spreco. Penso ai tantissimi infortuni che bloccarono Pantani, che altro immenso spreco. La furia dei risultati che hanno alcuni atleti non è arrivismo: è che loro sentono quanto corre la vita. Io sono nato in mezzo agli anziani e frequento quasi soltanto anziani: mi sto rendendo sempre più conto di quanto è vero quello che mi hanno sempre detto su quanto poco dura la vita.

Ha detto una volta che il ciclismo sarebbe potuto morire con l’arrivo dei motori, e invece è uscito dal tempo. Raccontare le cose mentre accadono, come fa lei al Giro d’Italia, è un modo per farle uscire fuori dal tempo?

Probabilmente sì. O almeno raccontarle mentre accadono per te. Vedo che ci sono persone che partono con una griglia, io non sono bravo a far progetti: se quando parto a scrivere so che a pagina 200 ci sono due persone che si baciano, mi annoio. In una storia bisogna muoversi con una torcia in mano che illumina solo un passo avanti a sè. Io devo arrivare a quel bacio senza sapere che accadrà: deve stupirmi. Altrimenti sarei uno di quegli scrittori onniscenti, che scrivono per spiegare. Io scrivo per raccontare, e vivere l’avventura di quello che scrivo mentre lo scrivo.

Dov’era quando c’è stato l’11 settembre?

In un monastero di preti, mi ero ritirato lì a meditare. Sentii la notizia in radio, e andai a dirlo al prete che mi aveva chiesto di aiutarlo a raccogliere gli ultimi pomodori di settembre, quel pomeriggio, perché ero stordito e credevo che i nostri piani, tutti i piani, dovessero saltare. Dell’anzianità mi piace questo: niente sposta il ritmo della vita.

E dov’era quando ci hanno detto che l’epidemia del covid era pandemia?

Tornavo a casa da Lecce, su un treno Bari- Roma. Ero in tour con il mio libro, che era appena uscito, e tutte le presentazioni erano andate benissimo finché a Lecce non avevamo deciso di annullare tutto perché nessuno era venuto: gli indici di contagio avevano spaventato tutti. Sul mi treno, deserto, era salito un ragazzo che disinfettava il vagone e a me era parsa una scena che era un misto tra la fantascienza e la demenza. Avevo chiesto ai miei amici e mi avevano detto che l’OMS aveva stabilito che eravamo in pandemia.

So che ascolta heavy metal. Alla sua età.

A dieci anni ascoltavo rock normale finché il figlio del padrone del circolo di tennis vicino casa mia, Luca, mi disse: pensi di ascoltare il rock? Adesso te lo faccio sentire io. E mi fece una cassetta con gli Iron Maiden e gli Scorpions. Non smetterò ma di ringraziarlo. A Forte dei Marmi ad ascoltare quella roba in quegli anni eravamo in cinque e tutti ci dicevano che saremmo cresciuti. E avremmo imparato ad apprezzare altro, che saremmo passati al jazz. Io ero terrorizzato. Sognavo di morire prima!

Voleva morire pur non ascoltare il jazz? La capisco. Anche a me capita.

Il jazz mi piace, ma quello bianco intellettuale no, quello mi uccide. E comunque quella profezia non si è avverata: ancora ascolto l’heavy metal, il progressive rock, la psichedelia, la musica tedesca sperimentale anni Sessanta e Settanta, suonata da musicisti quasi mai lucidi. Quanto è sopravvalutata la lucidità.

Ma allora lei ascolta il Kraut rock!

Quello! Ma come fa a conoscerlo? Saremo in cinque in Italia.

Ne parlava Johnathan Coe ne “La banda dei brocchi”.

È una musica meravigliosa che ti fa capire che non c’è un limite, in un disco non devono esserci 10 canzoni dove l’ottava è una ballata. Puoi anche fare una canzone e basta che duri 30 minuti. Non è un caso che la droga del nostro tempo sia la cocaina: la droga del risultato, dell’esaltazione. Mentre gli acidi e la musica che si produceva sotto acido non serviva a farti sentire qualcuno, ma a farti avvertire l’armonia con il cosmo.

Ci sono cose che è fiero di non saper fare?

Ho volato per tanto tempo ma da qualche anno non ci riesco più. Non so più nemmeno pensare di mettermi su un aereo. Viaggio diversamente e mi godo il tragitto. E non sa quanto ci guadagno. Le storie nascono durante il tragitto. Nel mondo non c’è un posto dove vorrei essere ma in tutto il mondo vorrei poter passare. Il giro d’Italia, un po’, me lo consente, mi piace per questo.

La vita solitaria le piace?

La faccio da una vita. Quando sento le lamentele sul lockdown, che naturalmente capisco, vorrei anche chiedere un po’ di rispetto, vorrei dire: ehi, siate meno sprezzanti, è della mia vita che state parlando. Vi garantisco che non è affatto male. Mi fa dire una cosa buona della quarantena?

Prego.

Nessuno potrà più azzardarsi a raccontare la balla della mancanza di tempo per leggere – non ho mai capito quelli che inventano scuse, come se essere lettori fosse un obbligo morale e civile. Ho visto persone che, pur di non godersi un buon libro, si sono messe a panificare.

Si vergognano tutti di dire che, isolati, si vive benissimo.

Zerocalcare lo ha raccontato alla perfezione: c'è stato chi ha inventato persino delle scuse per prolungare il lockdown. Perdonami ma non posso venire a trovarti, sono stato in contatto con un positivo, ci risentiamo tra due settimane, ciao. E qualcuno s'è pure fatto il tampone, per coerenza, per senso di colpa.

So che ama fischiare.

Credo nella reincarnazione. Sono sicuro che questo sia il mio primo giro da essere umano. Fischiare mi riporta alle altre vite, che capisco meglio. Mi fa sentire che siamo uniti al resto del pianeta. Le peggiori schifezze, l'essere umano le fa quando si pensa separato dagli altri esseri viventi, dal resto del cosmo. E' una delle tante cosa che non capisco degli uomini: il resto è così meraviglioso che farne parte è pure conveniente.

Cos'altro non capisce di tutti noi?

I dolori, gli obblighi: mi sembra che si mettano in carcere da soli. Quando ascolto le storie di persone che vivono relazioni che detestano, non capisco perché non se ne tirino fuori. Come fanno gli animali.

È stato un passero, dice?

Lo spero! Sa che ogni mattina mi sveglio alle cinque e do da mangiare alla mia gallina e ai miei uccelletti? E non pensi che li tengo in gabbia: vengono loro da me, puntuali. Mangiano e poi volano via, arrivederci a domai.

Come fa a essere felice?

Non esserlo mi farebbe sentire tanto ingrato.