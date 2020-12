"Rowling come Voltaire". E sul gender, l'università censura il giurista Bonnington

Un importante avvocato e giurista ha accusato di “stalinismo” la Open University, la più grande del Regno Unito, dopo che gli è stato rimosso un commento sul gender. Alistair Bonnington, settantenne ex consulente legale della Bbc, aveva pubblicato in un forum gestito dall’università un articolo sulle proposte di legge sui crimini d’odio in Scozia. Bonnington aveva affermato che il disegno di legge “renderebbe un crimine negare che una donna trans (cioè un uomo) sia una vera donna”. E aveva aggiunto: “Sembra che le femministe in Scozia possano aspettarsi l’incarcerazione”. Riferendosi a J. K. Rowling, l’autrice di “Harry Potter” al centro della polemica dell’anno sul gender, Bonnington aveva scritto: “La povera J. K. Rowling potrebbe essere costretta a diventare esule come Voltaire”.

