"A riveder le stelle" dentro un foyer vuoto. Cronaca di una serata che ha accontentato tutti, dai melomani ai grillini

Piazza Scala ha un aspetto strano, molto traffico ma davanti al teatro solo curiosi, sono tutti a far compere per Natale o forse chiusi in casa per vedere questa prima. Un 7 dicembre davvero inedito, cultura ferma per decreto e la Scala al lavoro da settimane per offrire un surrogato alla “Lucia di Lammermoor” che avrebbe dovuto aprire la stagione.

