“La scienza non sia serva del progressismo”. Intervista a Marcel Kuntz

"Sono un ricercatore e non potrei non essere un progressista. Che utilità avrebbe la scienza senza l’impulso al progresso? Difendo il vero progresso, che fa avanzare la medicina, l’agricoltura o semplicemente la conoscenza. Critico le derive progressiste di certa scienza”. A parlare così al Foglio è Marcel Kuntz, “crociato degli ogm” come lo ha definito l’Opinion, direttore del Laboratorio di fisiologia cellulare di Grenoble, l’esperto di biotecnologie che da un po’ si è distinto sulla stampa francese e anglosassone per le critiche al mondo scientifico. Kuntz fustiga le teorie prive di base scientifica, ma riprese da molti virologi, secondo cui il Covid-19 è causato da climate change e dall’agricoltura intensiva.

