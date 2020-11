Gulasch marxista

Sono rimasto estremamente sorpreso quando ho lasciato la Romania, a venticinque anni, e arrivando in occidente mi sono reso conto che le persone più istruite che avrei incontrato erano ostili alla democrazia occidentale”. Nato a Bucarest da una famiglia ebraica comunista nel 1950, Sergiu Klainerman è oggi riconosciuto come uno dei più importanti matematici americani (è uno dei “geni” del Premio MacArthur). Ha contribuito allo studio delle equazioni alle derivate parziali iperboliche e insegna a Princeton. Da un po’ di tempo, Klainerman è impegnato in una battaglia non con i numeri, ma a difesa della libertà di parola. Su Newsweek, Klainerman ha scritto un editoriale molto duro contro il proprio rettore, Christopher Eisgruber, che aveva parlato di “razzismo sistemico” nelle sue facoltà.

