“Sono un cristiano accusato di blasfemia e gli islamisti mi vogliono morto". Intervista a Faraz Pervaiz

Il suo volto, il suo nome e la taglia sulla sua testa sono ovunque nelle strade del Pakistan. A Karachi, a Rawalpindi, a Islamabad. Nei lampioni della luce, di fronte alle scuole coraniche, sotto i viadotti, nelle mura delle case, di fronte a edifici governativi e moschee. “E poi nelle scuole cristiane, alle fermate dell’autobus, fuori dalla Moschea Rossa e il ministero degli Affari religiosi”, racconta al Foglio il super ricercato del Pakistan. Il nome non è quello del leader di al Qaida, Ayman al Zawahiri, ma di Faraz Pervaiz, un cristiano accusato di blasfemia. “Gustakh-e-rasool ki aik hi sazaa. Sar tann se juda! Sar tann se juda”. E’ quello che si canta nelle strade del Pakistan alla volta di Pervaiz. “C’è solo una punizione per aver insultato il Profeta. Staccate la testa dal corpo! Staccate la testa dal corpo”.

