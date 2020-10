L'internazionale islamista prova a sottomettere la Francia dopo la decapitazione di Samuel Paty

“A Macron, il capo degli infedeli. Ho giustiziato uno dei tuoi cani dell’inferno che ha osato umiliare Maometto”. A meno di una settimana dal messaggio terribile che il terrorista ceceno Abdullah Anzorov, rivendicando la decapitazione di Samuel Paty, aveva rivolto a Emmanuel Macron, la Francia torna a essere sotto attacco dell’islamismo, stavolta statale. A seguito delle vignette su Maometto, il boicottaggio nella Umma delle merci danesi nel 2006 portò a un calo del 15,5 per cento delle esportazioni, secondo le statistiche del governo danese. Le esportazioni in Arabia Saudita crollarono del 40 per cento, quelle verso l’Iran del 47. L’“internazionale islamista”, come la chiama il Point, vuole fare pagare lo stesso prezzo alla Francia dopo l’uccisione del professor Paty e il tentativo di Macron di arginare il “separatismo islamico” (“come si evita la secessione?”, chiedeva già François Hollande). Duri anche i paesi vicini a Parigi. L’Alto consiglio islamico dell’Algeria parla di “campagna virulenta” contro l’islam in Francia, il Marocco condanna le “oltraggiose vignette” e il Consiglio degli anziani di al Azhar annuncia una causa contro Charlie Hebdo. Il Pakistan dice che Macron “incoraggia l’islamofobia”. L’Iran convoca l’ambasciatore francese. In Bangladesh si riempiono le piazze contro Macron “adoratore di Satana”. Qatar, Kuwait e altri paesi arabi eliminano le merci francesi dai supermercati. Ha avuto l’effetto sperato la campagna del presidente turco Erdogan per il boicottaggio lanciato contro Parigi.

