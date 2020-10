“Pietre d'inciampo”, la nuova docu-serie scritta e condotta da Annalena Benini

“Bisogna inciampare nella memoria per non dimenticare”. Così Annalena Benini, storica firma del Foglio, racconta la nuova docu-serie storica “Pietre d’inciampo” in onda su Rai Storia, di cui è scrittrice e conduttrice. Sei episodi per sei storie diverse, quelle di altrettante vittime del nazifascismo, a ognuna delle quali è dedicata una delle 1300 pietre d’inciampo sparse in tutta Italia. Quei sampietrini d’ottone, nati da un’idea dell’artista tedesco Gunter Demnig, che sono testimonianza tangibile di ciò che è stato e non dovrà più essere. Giovedì 22 ottobre, alle 20.30, sarà la volta di Frida Misul, cantante lirica livornese di origine ebraica, la cui vita è incisa su una roccia posta in via Chiarini 2, a Livorno, nei pressi della sinagoga, dove un tempo c’erano le case abitate dagli ebrei.

