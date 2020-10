Solo un Dio può salvare l'America

The dogma lives loudly within you”, aveva detto la senatrice Dianne Feinstein al giudice Amy Coney Barrett. Il dogma che vive dentro i cattolici ha appena dominato le audizioni di Barrett al Senato. Mai prima un candidato alla Corte suprema era stato tanto vivisezionato nella propria identità religiosa. “Non si tratta solo di Roe vs. Wade”, scrive Daniel Henninger sul Wall Street Journal. “E’ la profonda incomprensibilità di Amy Coney Barrett agli occhi dei custodi della cultura moderna. C’è qualcosa in lei che è minacciosamente tradizionale… Forse è un segno della mancanza di fiducia della cultura dominante nel proprio sistema di valori”.

