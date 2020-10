A chi andrà il Nobel per la letteratura? Segui la diretta

L'Accademia di Svezia annuncia chi è la scrittrice o lo scrittore che quest'anno riceverà il premio letterario riservato a chi "si è maggiormente distinto per le sue opere in una direzione ideale"

Pubblicità

Tra poco l'Accademia di Svezia annuncia chi è la scrittrice o lo scrittore che quest'anno riceverà il premio letterario riservato a chi "si è maggiormente distinto per le sue opere in una direzione ideale".

Pubblicità

Come ogni anno c'è assoluta segretezza sulla lista dei candidati alla vittoria del Nobel per la letteratura. Chi sono lo scopriremo tra 50 anni esatti.

Anche questa vigilia è stata attraversata da un frenetico toto-nomi sul futuro vincitore per il Nobel. Erano date per favorite diverse donne, come Maryse Condè, scrittrice della Guadalupa che nel 2018 aveva vinto il New Academy Prize in Literature, la collega russa Liudmila Oulitskaia, l'americana Joyce Carol Oates, l'americana-giamaicana Jamaica Kincaid, la canadese Margaret Atwood e la sua connazionale e poetessa Anne Carson. Tra gli uomini erano molto quotati il giapponese Murakami Haruki, il keniota Ngugiwa Thiongo, l'ungherese Peter Nadas, il francese Michel Houllebecq, lo spagnolo Javier Marias e il re del brivido americano Stephen King.

Recentemente la scrittrice italiana Giovanna Giordano, autrice di tre romanzi, ha dichiarato di essere stata inserita dall'Accademia di Svezia tra i 300 candidati finali.

Il primo ad aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura fu il francese Sully Prudhomme nel 1901 per la "sua composizione poetica, che dà prova di un alto idealismo, perfezione artistica ed una rara combinazione di qualità tra cuore ed intelletto".

L'ultima assegnazione a favore dello scrittore e poeta austriaco Peter Handke, “per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana, .ha fatto molto discutere a causa delle simpatie del vincitore per l'ex dittatore serbo Slobodan Milosevic e le sue vecchie dichiarazioni negazioniste sul massacro di Sbrerenica.

Il premio è stimato in 10 milioni di corone svedesi, circa 950 mila euro.