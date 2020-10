Le teorie del complotto sono il frutto malato del razionalismo moderno

Le teorie del complotto sul caso della malattia di Trump si sono propagate rapidamente. Sarà vero? Non sarà una montatura per recuperare una corsa elettorale che sembra destinato a perdere? Oppure, non si sarà fatto infettare apposta, per gli stessi motivi elettorali? Oppure ancora, non sarà un geniale colpo della sua comunicazione per rimandare le elezioni? O per recuperare proprio sul Covid dove aveva fallito creando empatia dove aveva mostrato disinteresse? Non è uscito troppo presto per essere stato male? Non è uscito troppo presto per aver contratto il virus quando l’ha detto?

