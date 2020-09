Arrivano gli uomini cyborg

Tra l’Uomo Finito di Edgar Allan Poe e l’Uomo Bicentenario di Isaac Asimov, arriva il Cypork di Elon Musk! Gertrude si chiama la maialina cui il patron di Tesla Motors e SpaceX ha affidato il primo passo verso la sua Brain Machine. Cioè, un chip per restituire parola e mobilità a persone paralizzate, innanzitutto, cui sta lavorando quell’impresa Neuralink che lui ha costituito nel 2017. Il suo terzo grande sogno, dopo l’auto elettrica e il volo su Marte. Ma “The Link”, come lo ha chiamato, secondo lui potrebbe andare ben oltre il ripristino della normalità, fino al punto di dare invece all’uomo capacità che oggi sarebbero giudicate come paranormali. “Arrampicarsi sulle rocce senza paura, suonare una sinfonia nella propria testa, vedere il radar con visione sovrumana, scoprire la natura della coscienza”, ha spiegato il 28 agosto in un incontro con i suoi dipendenti. Un po’ come un Fitbit nel cranio con dei minuscoli fili”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni