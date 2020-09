Amos Luzzatto, il grande biblista che guidò le Comunità ebraiche italiane

Roma. “Ricordo molto bene mio nonno Dante Lattes che scriveva su un lungo tavolo, ad un angolo del quale sedevo io a leggere il brano della chiamata di Samuele e ogni tanto gli facevo delle domande”. Amos Luzzatto aveva undici anni quando arrivò a Tel Aviv, nel 1939, era nato nel 1928 a Roma, fuggendo le leggi razziali italiane (il padre era un socialista, manganellato dalle camicie nere). Iniziava allora ad affrontare lo studio del Tanak in ebraico. Nacque allora, a quel tavolo, l’insigne biblista che Amos Luzzatto diventerà. A quel nonno, grande rabbino e intellettuale e uno dei primi sionisti italiani, Luzzatto chiese come si fa a sentire se Dio ti sta parlando e ti sta chiamando. “E’ come una voce particolare che ti chiama dal tuo profondo”, gli rispose. L’ex presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane è stato “richiamato” oggi, a 92 anni. “Tel Aviv era una città tutta nuova, costruita in fretta, le cui case aspiravano ad essere esempi di architettura moderna, e forse un po’ bruttine se giudicate con il gusto di oggi. Ma ci si sentiva più liberi e nel modo di vestire anche più disinvolti che a Roma. Per me poi tutto era nuovo, a cominciare dalla lingua, l’ebraico, che dovevo imparare a parlare come i miei coetanei undicenni”.

