La vita è un barattolo di marmellata

Alastair Campbell, l'ex spin doctor di Blair, racconta come ha imparato a sopravvivere alla depressione. Il Foglio ha tradotto e pubblicherà un estratto suo libro "Living Better"

“Lo scorso Natale mi sono quasi ucciso. Quasi. Ho avuto molti quasi. Mai passato dal quasi all'azione. Non credo che lo farò mai. Ma era brutto quasi”.

Living Better è il resoconto della vita di Alastair Campbell e della sua lotta quotidiana contro la depressione. Intelligente e schietto quanto il suo autore – giornalista, conduttore televisivo e politico inglese, noto soprattutto per essere stato il portavoce e lo spin doctor di Tony Blair – è un libro pieno di dolore, ma anche di speranza. È uno studio autobiografico, psicologico e psichiatrico, che esplora l'infanzia, la famiglia e le relazioni di Campbell ed esamina l'impatto della sua vita professionale e politica su di sé e su coloro che lo circondano. Ma mette a nudo anche la sua incessante ricerca per comprendere la depressione attraverso la sua esperienza e i diversi trattamenti sanitari a cui si è sottoposto. “Conosciamo tutti qualcuno con la depressione”, dice Campbell. “Ci sono poche famiglie che non ne siano state toccate, in qualche maniera. Ma ancora non ne parliamo abbastanza. C'è ancora lo stigma, la vergogna e il tabù. C'è ancora la sensazione che ammettere di essere tristi o ansiosi ci renda deboli”. Il Foglio l'ha tradotto e ne pubblicherà un estratto.