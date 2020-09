La bella retromarcia

Willy di Colleferro non tornerà indietro dalla morte, non torneranno indietro l’afroamericano schiacciato né il trumpiano bianco sparato. Navalny può forse tornare dalla sua soglia al confine dei morti, ma non lo potranno fare migliaia di vittime del Covid. Soprattutto le tante che forse potevano salvarsi, ma in certi paesi come il Brasile sono vittime non solo della malattia ma anche di politiche feroci, inadeguate, negazioniste. Non possono fare marcia indietro, i morti: perché non si può ma anche...

