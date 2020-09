Sovranismo? No grazie. La lezione liberista di Popper & Co.

Settantacinque anni fa usciva La società aperta e i suoi nemici di Karl Popper. Appena un anno prima erano stati pubblicati La via della schiavitù di Friedrich von Hayek e Lo Stato onnipotente di Ludwig von Mises. Sono libri che offrono una verità scomoda: l’alleato sovietico, indispensabile per vincere la guerra, ha tratti comuni col nemico nazista. Per anni, questa verità apparirà tale solo a piccoli grumi di elettorato conservatore e verrà considerata alla stregua di mera propaganda dal grosso...

