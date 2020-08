“Qui si vendono giornali senza glutine!”. Alla ricerca del giornale di carta

Una volta mi venne in mente che andare a comprare il giornale all’edicola è un gesto invecchiato, come portare l’ombrello alla Attlee, lungo, pesante, nero e andante col corpo come una canna o bastone (i copricorpo ombrellosi non fanno testo, costano mezza lira e li trovi dovunque). Confermo. Ho passato una serata piovosa in piazza Maggiore a Bologna, luogo della mente e degli occhi tra gli eccelsi, per vedere su uno schermo gigante un film di mia moglie su...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.